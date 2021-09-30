2252 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2252 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - 249,

город Алматы - 510,

город Шымкент - 126,

Акмолинская область - 45,

Актюбинская область - 141,

Алматинская область - 212,

Атырауская область - 69,

Восточно-Казахстанская область - 147,

Жамбылская область - 55,

Западно-Казахстанская область - 77,

Карагандинская область - 170,

Костанайская область - 106,

Кызылординская область - 57,

Мангистауская область - 16,

Павлодарская область - 136,

Северо-Казахстанская область - 78,

Туркестанская область - 58.

Всего в стране выявлено 884886 заболевших.