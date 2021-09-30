225 тысяч жителей Атырауской области привились от COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе продолжается массовая вакцинация населения. 225 тысяч жителей Атырауской области привились I компонентом вакцин от COVID -19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили 689 местных жителей.

Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцины от коронавирусной инфекции вакцинировано 225 125 человек. II компонентом вакцины привито 185 163 местных жителя.

В регионе действуют 59 прививочных пунктов, 10 из них являются передвижными. Также действует call-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.