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225 случаев пневмонии с признаками коронавируса зафиксировали в Казахстане

24 Июля 2021 08:39
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225 случаев пневмонии с признаками коронавируса зафиксировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22.07.2021 г. зафиксированы 225 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 86 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 59375, летальных случаев - 3595, выздоровевших - 53886.


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#Здравоохранение   #Статистика   #Коронавирус в РК  
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