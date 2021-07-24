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225 случаев пневмонии с признаками коронавируса зафиксировали в Казахстане
24 Июля 2021 08:39
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22.07.2021 г. зафиксированы 225 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 86 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 59375, летальных случаев - 3595, выздоровевших - 53886.
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