225 случаев пневмонии с признаками коронавируса зафиксировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22.07.2021 г. зафиксированы 225 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 86 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 59375, летальных случаев - 3595, выздоровевших - 53886.