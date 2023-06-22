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225 км дорог планируется построить и отремонтировать в Алматы

Автор:  
Анеля Касымова
22 Июня 2023, 19:26
225 км дорог планируется построить и отремонтировать в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для решения проблем с качеством дорог в Алматы планируется использовать новые подходы и технологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основными проблемами дорожной инфраструктуры остаются качество дорожного полотна и дефекты в виде просадок дорожных люков. Это требует новых подходов в модернизации дорог. В 2022 году в пилотном режиме мы использовали новые материалы в виде полимерных добавок в асфальтобетонную смесь для повышения качества дорог», - сообщил аким Алматы Ерболат Досаев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По словам Ерболата Досаева, в этом году планируется построить 25 км новых дорог в 6 микрорайонах города и провести средний ремонт 200 км с использованием полимерных добавок, из них на 15 магистральных дорогах планируется использовать полимерные смеси. В рамках данных работ будут установлены 8 тысяч «плавающих» люков, которые выдерживают механические и температурные нагрузки. Всего в Алматы более 40 тысяч люков.

«В целом, применение новых технологий позволит увеличить срок проведения среднего ремонта дорог с 5 до 10 лет», - заключил аким.


Алматы   Акимат   Дороги   Ерболат Досаев  
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