2248 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2248 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 126,

город Алматы - 381,

город Шымкент - 114,

Акмолинская область - 131,

Актюбинская область - 88,

Алматинская область - 406,

Атырауская область - 81,

Восточно-Казахстанская область - 17,

Жамбылская область - 182,

Западно-Казахстанская область - 121,

Карагандинская область - 363,

Костанайская область - 50,

Кызылординская область - 32,

Мангистауская область - 9,

Павлодарская область - 91,

Северо-Казахстанская область - 10,

Туркестанская область - 46.

Итого выздоровевших в Казахстане - 340978.