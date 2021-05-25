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    08:15, 25 Май 2021 | GMT +6

    2248 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2248 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 126,

    город Алматы - 381,

    город Шымкент - 114,

    Акмолинская область - 131,

    Актюбинская область - 88,

    Алматинская область - 406,

    Атырауская область - 81,

    Восточно-Казахстанская область - 17,

    Жамбылская область - 182,

    Западно-Казахстанская область - 121,

    Карагандинская область - 363,

    Костанайская область - 50,

    Кызылординская область - 32,

    Мангистауская область - 9,

    Павлодарская область - 91,

    Северо-Казахстанская область - 10,

    Туркестанская область - 46.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 340978.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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