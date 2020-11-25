Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Туризм

224 туриста не смогли вылететь в Казахстан из Египта

Автор:  
Виктор Сутягин
25 Ноября 2020, 20:20
224 туриста не смогли вылететь в Казахстан из Египта

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ. КАЗИНФОРМ – В Египте на сутки задерживаются 224 туриста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

« При проведении предполётной подготовки выявилась необходимость в дополнительном обслуживании самолета Boeing-757 авиакомпании «SCAT». Пассажирам, находящимся в Египте и направлявшимся в Актобе, предоставлено проживание в отелях в формате all-inclusive. Вылететь они планировали в 12:00 местного времени. Все трансферы и продление проживания осуществляются за счет авиаперевозчика. Вылет рейса запланирован на 12:00 местного времени 26 ноября. Иногородним пассажирам в Актобе предоставлено проживание в отеле с обеспечением трехразового питания и всего необходимого. Вылет запланирован на 21:00», - сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель отдела по связям с общественностью авиакомпании «SCAT» Виктория Старожилова.

По ее словам, лишние сутки в Египте проведут 224 пассажира.


Туризм   Транспорт   Египет  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Какого уровня достиг госдолг Казахстана
Какого уровня достиг госдолг Казахстана