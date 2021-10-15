2232 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2232 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Из них по регионам:

город Нур-Султан - 67,

город Алматы - 380,

город Шымкент - 111,

Акмолинская область - 50,

Актюбинская область - 213,

Алматинская область - 133,

Атырауская область - 95,

Восточно-Казахстанская область - 202,

Жамбылская область - 250,

Западно-Казахстанская область - 109,

Карагандинская область - 164,

Костанайская область - 146,

Кызылординская область - 43,

Мангистауская область - 4,

Павлодарская область - 68,

Северо-Казахстанская область - 153,

Туркестанская область - 44.

Итого выздоровевших в Казахстане – 854 976.