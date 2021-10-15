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    08:16, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    2232 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2232 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    Из них по регионам:

    город Нур-Султан - 67,

    город Алматы - 380,

    город Шымкент - 111,

    Акмолинская область - 50,

    Актюбинская область - 213,

    Алматинская область - 133,

    Атырауская область - 95,

    Восточно-Казахстанская область - 202,

    Жамбылская область - 250,

    Западно-Казахстанская область - 109,

    Карагандинская область - 164,

    Костанайская область - 146,

    Кызылординская область - 43,

    Мангистауская область - 4,

    Павлодарская область - 68,

    Северо-Казахстанская область - 153,

    Туркестанская область - 44.

    Итого выздоровевших в Казахстане – 854 976.


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