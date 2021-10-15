08:16, 15 Октябрь 2021 | GMT +6
2232 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2232 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Из них по регионам:
город Нур-Султан - 67,
город Алматы - 380,
город Шымкент - 111,
Акмолинская область - 50,
Актюбинская область - 213,
Алматинская область - 133,
Атырауская область - 95,
Восточно-Казахстанская область - 202,
Жамбылская область - 250,
Западно-Казахстанская область - 109,
Карагандинская область - 164,
Костанайская область - 146,
Кызылординская область - 43,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 68,
Северо-Казахстанская область - 153,
Туркестанская область - 44.
Итого выздоровевших в Казахстане – 854 976.