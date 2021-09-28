223 тысячи жителей Атырауской области привились от Covid-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19, за сутки прививки первым компонентом вакцин получили 804 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 804 местных жителя. Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 223 674 человека. II компонентом вакцин привито 182 374 местных жителя.

Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

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