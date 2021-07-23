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223 случая пневмонии с признаками коронавируса зафиксировали в Казахстане
23 Июля 2021 08:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21.07.2021 г. зафиксированы 223 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 105 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 59150, летальных случаев - 3585, выздоровевших - 53780.
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