+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 21 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

223 случая пневмонии с признаками коронавируса зафиксировали в Казахстане

23 Июля 2021 08:31
Поделиться:
223 случая пневмонии с признаками коронавируса зафиксировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21.07.2021 г. зафиксированы 223 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 105 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Новости по теме
64 человека скончались от коронавируса за сутки в Казахстане
Минздрав РК: 1 258 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии Свыше пяти млн казахстанцев получили первый компонент вакцины от коронавируса 15 регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу

Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 59150, летальных случаев - 3585, выздоровевших - 53780.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
64 человека скончались от коронавируса за сутки в Казахстане
Минздрав РК: 1 258 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии
Свыше пяти млн казахстанцев получили первый компонент вакцины от коронавируса
15 регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу
Популярное
1 В какие страны можно летать из Казахстана
2 Дополнительные ограничения будут введены в Алматы из-за роста КВИ
3 Мурат Баймукашев назначен заместителем министра внутренних дел РК
4 Тренер мужской сборной РК по боксу на Олимпиаде прокомментировал итоги жеребьевки
5 Алексей Калайчиди назначен заведующим Отделом безопасности и правопорядка Администрации Президента РК
Читайте также
2427 казахстанцев выздоровели от коронавируса
6119 заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив