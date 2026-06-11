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    223 многоэтажки остаются без горячей воды в городах Павлодарской области

    Наибольшее число многоэтажек без горячей воды в Павлодаре. Здесь подключения ждут жители 117 домов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    питьевая вода
    Фото: pixabay.com

    По информации управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области, после проведения гидравлических испытаний выявлено всего 592 повреждения. На данный момент устранить удалось 471.

    — В Павлодаре выявлено 280 повреждений, из них на магистральных тепловых сетях — 44 и на внутриквартальных — 236. Все устранены. Из 1324 многоэтажек подключено к горячему водоснабжению 1207 МЖД или 91%. В связи проводимыми работами по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей ГВС отсутствует на 117 МЖД, — сообщили в управлении.

    Также в Экибастузе устранением повреждений после гидравлических испытаний еще занимаются. Из 289 сделали 168 участка. При этом, оставшиеся повреждения находятся в частном секторе и не влияют на подключение горячей воды. Ее отсутствие в 78 домах связано с реконструкцией тепловых сетей на ТМ-5, ТМ-10, ТМ-11 и ТМ-16.

    В Аксу выявлено и устранено 23 повреждений, но и в этом городе есть дома без горячей воды. В 5 домах в связи с реконструкцией и капитальными ремонтами тепловых сетей, в 23 многоэтажках из-за прокладывания канализационного коллектора. По информации чиновников, в 2026 году в Павлодарской области намерены отремонтировать почти 49 километров сетей.

    Напомним, на обновление устаревших коммунальных сетей Павлодарской области направят 13,6 млрд тенге.

    Регионы Казахстана Павлодар Вода Экибастуз Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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