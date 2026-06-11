223 многоэтажки остаются без горячей воды в городах Павлодарской области

По информации управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области, после проведения гидравлических испытаний выявлено всего 592 повреждения. На данный момент устранить удалось 471.

— В Павлодаре выявлено 280 повреждений, из них на магистральных тепловых сетях — 44 и на внутриквартальных — 236. Все устранены. Из 1324 многоэтажек подключено к горячему водоснабжению 1207 МЖД или 91%. В связи проводимыми работами по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей ГВС отсутствует на 117 МЖД, — сообщили в управлении.

Также в Экибастузе устранением повреждений после гидравлических испытаний еще занимаются. Из 289 сделали 168 участка. При этом, оставшиеся повреждения находятся в частном секторе и не влияют на подключение горячей воды. Ее отсутствие в 78 домах связано с реконструкцией тепловых сетей на ТМ-5, ТМ-10, ТМ-11 и ТМ-16.

В Аксу выявлено и устранено 23 повреждений, но и в этом городе есть дома без горячей воды. В 5 домах в связи с реконструкцией и капитальными ремонтами тепловых сетей, в 23 многоэтажках из-за прокладывания канализационного коллектора. По информации чиновников, в 2026 году в Павлодарской области намерены отремонтировать почти 49 километров сетей.

Напомним, на обновление устаревших коммунальных сетей Павлодарской области направят 13,6 млрд тенге.