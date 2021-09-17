223 кокшетауца с «красным» статусом оштрафованы за нарушение карантина

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На сегодня в отношении 223 кокшетауцев, нарушивших карантин, составлены административные материалы и наложены штрафы на общую сумму около восьми миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции на объектах бизнеса с 21 апреля 2021 года в Акмолинской области стартовал пилотный проект Ashyq. По словам главного государственного санитарного врача Кокшетау Каната Искакова, по областному центру в нем участвуют более 700 объектов предпринимательства.

«Эффективность проекта подтверждается выявлением больных коронавирусной инфекцией и контактных, нарушивших режим домашнего карантина. На сегодня при помощи приложения Ashyq в Кокшетау удалось выявить 673 человека, не соблюдавших режим домашней изоляции, из них 533 со статусом «красный» и 140 со статусом «желтый», - отметил К. Искаков.

Как добавил санврач, с 10 июня 2021 года за нарушение режима изоляции для больных КВИ предусмотрено административное наказание по ч. 1 ст. 425 КоАП РК, санкция которой предусматривает административный штраф на физических лиц в размере 87510 тенге (30 МРП). В отношении 223 человек составлены административные материалы, наложено штрафов на общую сумму 7 млн 934 тысячи 240 тенге.

«За период работы приложения Ashyq выявлено 153 жителя других регионов Казахстана, нарушивших режим карантина, которые посетили объекты, расположенные в городе Кокшетау. По ним направлены информации для принятия мер и проведение противоэпидемических мероприятий по месту жительства», - резюмировал К. Искаков.