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223 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области

4 Декабря 2021 05:12
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223 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе продолжается распространение коронавирусной инфекции. За последние сутки COVID -19 выявили у 7 жителей Атырауской области. От КВИ в стационарах и дома лечатся 223 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 7 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них в городе Атырау подтверждено 2 случая, на Тенгизском месторождении - 3, в Индерском районе - 1, Курмангазинском районе - 1 человек. Заболевание у всех семи пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 5 человек.

В домашних условиях получают лечение 110 человек, в модульной больнице - 68, в районных инфекционных стационарах - 26. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 19 человек.

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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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