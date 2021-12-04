223 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе продолжается распространение коронавирусной инфекции. За последние сутки COVID -19 выявили у 7 жителей Атырауской области. От КВИ в стационарах и дома лечатся 223 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 7 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них в городе Атырау подтверждено 2 случая, на Тенгизском месторождении - 3, в Индерском районе - 1, Курмангазинском районе - 1 человек. Заболевание у всех семи пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 5 человек.

В домашних условиях получают лечение 110 человек, в модульной больнице - 68, в районных инфекционных стационарах - 26. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 19 человек.