2229 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2229 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 465,

город Алматы - 612,

город Шымкент - 74,

Акмолинская область - 98,

Актюбинская область - 100,

Алматинская область - 226,

Атырауская область - 93,

Восточно-Казахстанская область - 25,

Жамбылская область - 36,

Западно-Казахстанская область - 115,

Карагандинская область - 197,

Костанайская область - 29,

Кызылординская область - 32,

Мангистауская область - 31,

Павлодарская область - 41,

Северо-Казахстанская область - 33,

Туркестанская область - 22.

Всего в стране выявлено 276054 заболевших.