2228 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2228 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 200,

город Алматы - 512,

город Шымкент - 44,

Акмолинская область - 56,

Актюбинская область - 108,

Алматинская область - 10,

Атырауская область - 14,

Восточно-Казахстанская область - 236,

Жамбылская область - 23,

Западно-Казахстанская область - 78,

Карагандинская область - 130,

Костанайская область - 165,

Кызылординская область - 24,

Мангистауская область - 202,

Павлодарская область - 301,

Северо-Казахстанская область - 125.

Итого выздоровевших в Казахстане - 864258.



