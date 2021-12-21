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2220 подростков привито вакциной Pfizer в Акмолинской области

21 Декабря 2021 21:43
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2220 подростков привито вакциной Pfizer в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На сегодня в Акмолинской области первый компонент вакцины Комирнати производства Pfizer получили уже 2982 человека, в том числе 69 беременных женщин, 693 женщины в период лактации и 2220 подростков с 12 по 17 лет. Об этом на брифинге сообщила главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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С 15 ноября текущего года в Казахстане началась вакцинация подростков старше 12 лет, беременных и кормящих женщины. Вакцинация проводится вакциной Комирнати производства Pfizer, которая на сегодня имеет опыт успешного применения в 150 странах мира. Эффективность составляет более 90%.

«На сегодняшний день Акмолинской областью получено 35100 доз первого компонента вакцины, привито 2982 (4,5%), в том числе 69 беременных женщин, 693 женщины в период лактации и 2220 подростков с 12 по 17 лет включительно. Неблагоприятные реакции на вакцину не зарегистрированы», - отметила А. Мусина.

Второй дозой вакцины уже привито 453 человека, в том числе 8 беременных женщин, 90 женщин в период лактации, 355 подростков с 12 по 17 лет. Неблагоприятные реакции на вакцину также не зарегистрированы.

Кроме того, в регионе 22 ноября, как и по всей республике, был дан старт ревакцинации. На сегодняшний день 9706 человек на добровольной основе уже решили укрепить иммунную систему и защитить себя от коварной болезни.

«Ревакцинация проводится перекрестно. Допустим, кто получил векторную вакцину (Спутник V) прививается через 6 месяцев инактивированной вакциной или м-РНКовой вакциной; кто получил инактивированную вакцину, через 6 месяцев прививается векторной вакциной или м-РНКовой вакциной, по желанию можно пройти ревакцинацию той же вакциной, которой вакцинировался в первый раз», - добавила спикер.





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#Акмолинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Оксана Матасова

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