222 выпускника сдали ЕНТ в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Сегодня в центре тестирования АГУ им Халела Досмухамедова прошла ЕНТ первая группа из 222 выпускников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пропуски на экзамен выпускники школ получили в онлайн-режиме - так же, как и подавали заявления. На входе измерили температуру как у вчерашних школьников, так и у членов комиссии и обслуживающего персонала. Посадка была организована на расстоянии не менее 2 метров друг от друга. При входе каждому абитуриенту выдавали новые маски – использованные ребята выбрасывали в урну. Через два часа им снова раздали новые маски», - р ассказала руководитель филиала Национального центра тестирования при АГУ Айнагуль Дюсекенова.

Всего в в этом году в Атырауской области ЕНТ планируют сдавать 3 102 человека.