222 пациента с COVID-19 лечатся в стационарах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- За последние сутки COVID-19 выявили у 29 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 29 заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, в городе Атырау подтверждено 18 новых случаев заражения. В результате скрининга выявлено 3 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. За последние сутки в Индерском районе выявили 2 заболевших, в Исатайском районе - 3, в Курмангазинском районе - 3 заболевших.

Заболевание у 14 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 15 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 75 человек.

В настоящее время в домашних условиях получает лечение 270 человек, в модульной больнице - 106, во второй областной больнице – 5 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 39. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 72 человека.

По темпам распространения инфекции Атырауская область перешла в «зеленую» зону.