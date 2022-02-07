222 человека лечатся от COVID-19 в стационарах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 222 человека лечатся от COVID-19 в стационарах Атырауской области. За последние сутки коронавирус подтвердился у 32 жителей региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 32 человек. Из них 19 случаев подтверждено в городе Атырау, три случая - на Тенгизском месторождении, шесть - в Жылыойском районе, один - в Индерском районе, один - в Кызылкогинском районе, два - в Курмангазинском районе.

У 20 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 12 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 496 человек.



В настоящее время в домашних условиях получают лечение 3 248 человек, в областной больнице №2 - 16, в модульной больнице - 109 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 49 человек, в районных инфекционных стационарах - 48. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз пациентов с коронавирусной инфекцией нет.



По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.