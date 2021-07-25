221 избирательный участок работает в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 25 июля, впервые в истории Казахстана состоятся прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. В ходе брифинга председатель Восточно-Казахстанской областной избирательной комиссий Ерсаин Набиев рассказал, что в 7.00 часов по времени столицы, согласно данным территориальных избирательных комиссий, в одном городе районного значения, в шести поселках,70 сельских округах стартовал День голосования, передает МИА «Казинформ».

В регионе открыт 221 избирательный участок.

«Дальнейшая информация по явке избирателей на избирательные участки будет представлена на интернет-страницах территориальных избирательных комиссий области по состоянию на 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 и 20.00 по времени города Нур-Султана. Информация о предварительной явке избирателей будет озвучена в 21.00», – отметил Ерсаин Набиев.

Для обеспечения порядка на избирательных участках Департамент полиции ВКО переведен на усиленный вариант несения службы. По данным начальника управления административной полиции Департамента полиции ВКО Ернара Базарова, задействовано более 800 сотрудников полиции, которые дежурят на каждом избирательном участке, также созданы следственно-оперативные группы, в которые входят сотрудники прокуратуры.

В целом, обстановка на данный момент по области и на избирательных участках стабильная. Фактов нарушения общественного порядка не зарегистрировано.

Заместитель руководителя Департамента СЭК по ВКО Галымбек Алин довел до участников брифинга информацию об алгоритме по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при организации и проведении выборов акимов согласно постановлению главного государственного санитарного врача республики. Он отметил, что всем участникам избирательного процесса необходимо соблюдать масочный режим, использовать антисептик для обработки рук, соблюдать социальную дистанцию между людьми 1,5 –2 метра, избегать рукопожатий и других форм прямого контакта.