2208 человек лечат от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки COVID-19 подтвердился у 36 жителей Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 36 человек. Из них 29 случаев подтверждено в городе Атырау, 1 случай - на Тенгизе, 3 случая - в Жылыойском районе, 1 - в Индерском районе, 1 - в Исатайском районе, 1 - в Махамбетском районе.

У 19 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 17 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 262 человека.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 2 036 человек, в областной больнице N2 - 15, в модульной больнице - 102 пациента, во фтизиопульманологическом центре - 18 человек, в районных инфекционных стационарах - 36. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 1 пациент с коронавирусной инфекцией.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.