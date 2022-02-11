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2208 человек лечат от COVID-19 в Атырауской области

11 Февраля 2022 21:11
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2208 человек лечат от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки COVID-19 подтвердился у 36 жителей Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 36 человек. Из них 29 случаев подтверждено в городе Атырау, 1 случай - на Тенгизе, 3 случая - в Жылыойском районе, 1 - в Индерском районе, 1 - в Исатайском районе, 1 - в Махамбетском районе.

У 19 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 17 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 262 человека.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 2 036 человек, в областной больнице N2 - 15, в модульной больнице - 102 пациента, во фтизиопульманологическом центре - 18 человек, в районных инфекционных стационарах - 36. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 1 пациент с коронавирусной инфекцией.
По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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