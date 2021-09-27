2202 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2202 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 150,

город Алматы - 290,

город Шымкент - 24,

Акмолинская область - 188,

Алматинская область - 507,

Атырауская область - 173,

Восточно-Казахстанская область - 210,

Жамбылская область - 100,

Западно-Казахстанская область - 12,

Карагандинская область - 157,

Костанайская область - 22,

Кызылординская область - 133,

Мангистауская область - 14,

Павлодарская область - 150,

Северо-Казахстанская область - 47,

Туркестанская область - 25.

Итого выздоровевших в Казахстане - 812883.



