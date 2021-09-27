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    08:15, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    2202 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2202 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 150,

    город Алматы - 290,

    город Шымкент - 24,

    Акмолинская область - 188,

    Алматинская область - 507,

    Атырауская область - 173,

    Восточно-Казахстанская область - 210,

    Жамбылская область - 100,

    Западно-Казахстанская область - 12,

    Карагандинская область - 157,

    Костанайская область - 22,

    Кызылординская область - 133,

    Мангистауская область - 14,

    Павлодарская область - 150,

    Северо-Казахстанская область - 47,

    Туркестанская область - 25.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 812883.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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