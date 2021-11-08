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220 тысяч жителей Атырауской области полностью вакцинированы от COVID-19

8 Ноября 2021 19:53
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220 тысяч жителей Атырауской области полностью вакцинированы от COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, 220 тысяч человек получили два компонента вакцины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 162 местных жителя. Всего за период с 1 февраля 2021 года I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 242 618 человек. II компонентом вакцин привито 219 724 местных жителя.

Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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