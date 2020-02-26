+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 14 °С
USD 376.72 EUR 408.67
RUB 5.76 CNY 53.68
Скачать
Новости
Вся лента >>>

220 тысяч жителей Акмолинской области занимаются массовым спортом

26 Февраля 2020 16:44
Поделиться:
220 тысяч жителей Акмолинской области занимаются массовым спортом

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе увеличилось количество людей, занимающихся физической культурой и спортом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

Новости по теме
Самых активных волонтеров привлекли на этапы Кубка мира по фристайлу в Алматы
Этапы Кубка мира по фристайлу пройдут в Алматы Казахстанские гимнастки завоевали три бронзовые медали международного турнира Анастасия Городко завоевала очередное «золото» этапа Кубка Европы по фристайлу-могулу

Вопросы укрепления здоровья нации и развития массового спорта стало основополагающим фактором в деятельности спортивных организаций региона, ведущих свою работу по трем направлениям - развитие массового спорта, спорта высших достижений и спортивной инфраструктуры.

По информации управления физической культуры и спорта, массовым спортом в области охвачено 220 тысяч человек. Среди них - около 20 тысяч детей и подростков посещают спортивные секции школ и клубов.

Содействуют увеличению количества населения и расширение сети спортивных сооружений. Только за 2019 год в области их количество увеличилось на 36 и в общем составило 2444 объекта.

По словам руководителя ведомства Асета Букубаева, ведется работа по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов в районах области.

«В прошлом году введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Астраханка Астраханского района, начато строительство аналогичных объектов в Аршалынском, Ерейментауском районах и районе Биржан сал. Разработана проектно-сметная документация на строительство ФОКов в Есильском, Буландынском и Целиноградском районах, ведется разработка документации на строительство Дворца спорта в городе Щучинске Бурабайского района», - отметил Асет Букубаев.

В целях расширения доступности спортивной инфраструктуры населению за прошлый год отремонтировано 27 спортивных площадок и 3 хоккейных корта, из них 17 – за счет средств инвесторов.


Традиционным стало проведение 4 областных спартакиад, которые проводятся в несколько этапов, начиная с первичных коллективов в сельских округах и организациях и заканчивая финальными стартами.

За прошлый год в области проведено свыше 3500 спортивно-массовых мероприятий.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив