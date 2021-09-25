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    21:00, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    220 тысяч человек привились от COVID-19 в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. За последние сутки привились 808 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за день I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 808 местных жителей.

    Среди привившихся: 6 медиков, 5 педагогов, 1 полицейский, 19 студентов, 4 госслужащих, 40 человек с хроническими заболеваниями, 731 других жителей.

    Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 220 920 человек. II компонентом вакцин привито 177 756 местных жителей.

    В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

    Как ранее сообщалось, за сутки коронавирус выявили у 68 жителей Атырауской области.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация Общество
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