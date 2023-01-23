220 миллионов человек в Пакистане остались без электричества

АММАН. КАЗИНФОРМ – Крупная авария на линиях электропередач в Пакистане привела к отключению электроэнергии по всей стране, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство энергетики Пакистана.

В министерстве сообщили, что в понедельник, в 07:34 по местному времени национальная сеть страны вышла из строя из-за неисправности линий электропередач, вызвав широкомасштабный сбой в энергосистеме.

Отключения зафиксированы в столице страны – Исламабаде, южном портовом городе Карачи, городе Лахоре на востоке страны и на севере в Пешаваре. Отключение электроэнергии затронуло около 220 миллионов человек, пишет издание ANI.

По данным Quetta Electric Supply Company (QESCO), отключились две линии электропередач от Гудду до Кветты. Компания добавила, что обесточены 22 района Белуджистана, включая Кветту. В северной пакистанской провинции Белуджистан отключение электроэнергии затронуло больницы, рынки и домохозяйства.

Позже Министерство энергетики сообщило, что электричество в столице Исламабаде и городе Пешаваре восстановлено.

Отключение произошло из-за того, что экономика страны продолжает бороться с многочисленными проблемами, включая серьезный энергетический кризис. У Пакистана достаточно установленной мощности для удовлетворения спроса, однако стране не хватает ресурсов для эксплуатации собственных нефтяных электростанций, сообщает AlArabiya.

Ранее в этом месяце правительство Пакистана объявило о новом плане энергосбережения. Премьер-министр Шехбаз Шариф приказал всем федеральным ведомствам сократить потребление энергии на 30%, в то время как правительство распорядилось закрыть все рынки к 20:30, а рестораны — к 22:00.

Решение о сокращении энергопотребления было принято после того, как Пакистан объявил, что его валютные резервы сократились до тревожно низкого уровня. По данным центрального банка, в декабре общие ликвидные валютные резервы страны составляли 11,7 млрд долларов США, что вдвое меньше, чем в начале прошлого года, передает CNN.

Отключение электроэнергии в понедельник — самое массовое отключение электроэнергии в Пакистане с 2021 года. Тогда страна на несколько часов погрузилась во тьму после внезапного падения частоты в системе электропередачи.





Фото: twitter.com/ani_digital