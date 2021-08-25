220 дворов отремонтируют в Актобе в этом году

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе проводятся масштабные работы по благоустройству дворовых территорий. Всего в текущем году будет отремонтировано 220 дворов, передает МИА «Казинформ».

С ходом работ сегодня ознакомился аким области Ондасын Уразалин, посетив ряд дворов в 5, 8 и 11 микрорайонах, на улице им. Ш. Калдаякова, сообщила пресс-служба облакимата в Facebook .

Руководители подрядных организаций отчитались о реализации проектов.

«Проводим ремонт во всех дворах многоэтажных домов, расположенных в квадрате от пересечения улиц Есет батыра и Калдаякова до проспекта Абая. Также есть объекты в 8 микрорайоне. Шесть дворов уже полностью закончили. Предварительно, до начала работ, консультируемся с КСК, жильцами, чтобы знать их пожелания. Просят где-то расширить, где-то что-то убрать. Все это учитываем, согласовываем с заказчиком. Недовольств со стороны жителей еще не было, наоборот, благодарят», - рассказал директор ТОО «Актобе Адал Курылыс» Ахметбек Сулейменов.

В ходе благоустройства во дворах меняют асфальтобетонное покрытие, асфальтируют и заезды во дворы, создают парковочные зоны.

«В прошлый раз вы здесь были, пообещали, что будет площадка детская, асфальт. Меньше месяца прошло, мы сейчас видим, что все обещанное сделано. Жители очень довольны. Вашему слову можно верить. Спасибо», - обратился к акиму со словами благодарности житель одного из ремонтируемых дворов.

В ответ Ондасын Уразалин призвал бережнее относиться к обновленным пространствам, содержать в чистоте дворы и подъезды.

Жители одного из ремонтируемых дворов в 11 микрорайоне обратились с просьбой об установке детской площадки. О. Уразалин заверил, что просьба будет удовлетворена в этом году. Всего по итогам текущего года во дворах актюбинских многоэтажек установят 67 детских игровых площадок.

Рабочий объезд города продолжился посещением дворового клуба «Ак желкен» в Авиагородке. Здесь ребята смогут заниматься танцами, игрой на музыкальных инструментах, радиотехникой, 3D моделированием и др.

С открытием дворового клуба жители Авиагородка, а также прилегающих к нему районов, получили возможность водить детей в кружки недалеко от своего дома.

«Каждый родитель хочет, чтобы его ребёнок развивался всесторонне, но это большие неудобства - возить ребёнка в другие части города на кружки и секции. Мы это понимаем, поэтому поставили перед собой задачу максимально рассредоточить по городу организации системы дополнительного образования, чтобы создать удобства для горожан. Такую же задачу поставили в Нур Актобе, там будет строиться новое здание. А здесь надо поблагодарить аэропорт, который безвозмездно передал это здание, мы его отремонтировали, приспособили под дворовой клуб», - сказал в беседе с жителями Авиагородка аким области.

Он также сообщил, что в следующем году начнутся работы по благоустройству Авиагородка - ремонту домов, покраске фасадов и т.д.

Объезд завершился ознакомлением с ходом ремонтных работ в бывшем здании гостиницы аэропорта г.Актобе, который передан департаменту по делам обороны Актюбинской области для организации призывного пункта.