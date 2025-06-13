220 автосистем установят для контроля на дорогах Казахстана

В рамках этого поручения Правительством в лице Министерства транспорта разработан и реализуется комплекс мер, направленный как на улучшение строительства, так и на обеспечение соблюдения стандартов эксплуатации дорог.

Одним из ключевых направлений стало расширение системы транспортного контроля. До конца 2026 года по всей стране планируется установить порядка 220 автоматизированных станций измерения (АСИ). 126 АСИ установят на трассах республиканского значения. Также эти станции появятся на местных трассах. Установкой занимаются Министерство транспорта и акиматы регионов.

АСИ снимают фото и видео, фиксируют марку, государственный регистрационный знак, весовые и габаритные параметры автомобилей, осевые нагрузки и скорость.

При выявлении перегруза автомобиля система автоматически делает фотофиксацию, после чего информация передается в информационно-аналитическую систему транспортной базы данных. Это позволяет Комитету транспорта оперативно направлять уведомления о правонарушениях, связанных с превышением весовых норм.

Для обеспечения должного транспортного контроля планируется значительно увеличить количество автоматизированных станций измерения. На въездах в столицу установлены 9 новых автоматизированных станций. Общее количество АСИ по стране более 50 единиц. По словам сотрудников ведомства транспортного контроля, данными мерами планируется решить вопросы контроля за проездом тяжеловесных автомобильных транспортных средств и минимизировать коррупционные риски при транспортном контроле.

Одновременно с этим Министерством транспорта внедрена пятиступенчатая система контроля качества дорожных работ, которая охватывает все этапы – от подрядчика до заказчика:

Первая ступень – сама подрядная организация, которая проводит сплошной контроль качества материалов и ведет исполнительно-техническую документацию.

Вторая ступень – служба технического надзора, которая на ежедневной основе осуществляет операционный контроль и освидетельствует скрытые работы и выполненные объемы.

Третья ступень – служба авторского надзора, которая ведет контроль за соблюдением проектных решений и при необходимости вносит изменения в проектно-сметную документацию.

Четвертая ступень – Национальный центр качества, который осуществляет выборочный контроль качества работ и материалов от Уполномоченного органа.

Пятая ступень – заказчик, который осуществляет общий контроль реализации проекта, обеспечение взаимодействия с госорганами, осуществление приемки выполненных работ и контроль расходования бюджетных средств.