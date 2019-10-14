22 водителя задержаны за вождение в нетрезвом виде в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – За 4 дня мероприятия «Автобус» костанайскими полицейскими выявлено 635 нарушений правил дорожного движения. В том числе, 22 водителя задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

Водителями общественного транспорта за 4 дня совершено 325 правонарушений.

За не прошедший предрейсовый осмотр ТО и медицинский осмотр к административной ответственности привлечены 4 водителя автобуса города Рудного, за незаконное переоборудование 8 фактов. Кроме того, полицейскими выявлено 12 фактов нарушения Правил перевозок пассажиров, 13 фактов не прохождения обязательный технический осмотр. За разговор по сотовому телефону выявлено 42 нарушений, за превышение скорости движения – 4, за нарушение правил маневрирования – 56 нарушений.

За период проведения ОПМ на территории области дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта не зарегистрировано.