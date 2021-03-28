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    08:33, 28 Март 2021 | GMT +6

    22 водителя задержали в Павлодарской области за езду в алкогольном опьянении

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За праздничные дни в Павлодарской области полицейские задержали 871 нарушителя правил дорожного движения. Автомобили всех наказанных за езду в состоянии алкогольного опьянения водителей отогнали на штрафстоянки, а материалы направлены в суды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «За праздничные дни в области полицейские задержали 871 нарушителя правил дорожного движения, в том числе 22 автолюбителя, которые находились за рулём в состоянии опьянения, а ведь в это время дороги были достаточно оживлены, но, к счастью, благодаря непрерывной работе сотрудников полиции, удалось избежать аварий и несчастных случаев», - сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.

    22 марта в 22:10, возле дома по улице Катаева в городе Павлодар сотрудники батальона патрульной полиции задержали автомобиль марки «Лада Гранта», поведение водителя показалось им странным, и было решено проверить мужчину. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. Немного позже этим же днём другой водитель сел за руль авто марки «Митсубиси Галант», изрядно выпив.

    «Во всех случаях автомашины водворены на штрафстоянки, а в отношении водителей возбуждены административные производства по статье 608 КРКоАП. Все материалы направлены в суды области для принятия мер наказания», - добавили в пресс-службе ДП области.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы Павлодарская область
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