22 водителя задержали в Павлодарской области за езду в алкогольном опьянении

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За праздничные дни в Павлодарской области полицейские задержали 871 нарушителя правил дорожного движения. Автомобили всех наказанных за езду в состоянии алкогольного опьянения водителей отогнали на штрафстоянки, а материалы направлены в суды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За праздничные дни в области полицейские задержали 871 нарушителя правил дорожного движения, в том числе 22 автолюбителя, которые находились за рулём в состоянии опьянения, а ведь в это время дороги были достаточно оживлены, но, к счастью, благодаря непрерывной работе сотрудников полиции, удалось избежать аварий и несчастных случаев», - сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.

22 марта в 22:10, возле дома по улице Катаева в городе Павлодар сотрудники батальона патрульной полиции задержали автомобиль марки «Лада Гранта», поведение водителя показалось им странным, и было решено проверить мужчину. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. Немного позже этим же днём другой водитель сел за руль авто марки «Митсубиси Галант», изрядно выпив.

«Во всех случаях автомашины водворены на штрафстоянки, а в отношении водителей возбуждены административные производства по статье 608 КРКоАП. Все материалы направлены в суды области для принятия мер наказания», - добавили в пресс-службе ДП области.