22 тысячи кустов конопли уничтожили кызылординские полицейские

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В ходе ОПМ «Қарасора» кызылординскими полицейскими уничтожено 22 тысячи кустов конопли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С 1 июня по 31 октября на территории области проводилось широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора». В результате проведенных масштабных мероприятий департаментом полиции Кызылординской области выявлено 121 наркоправонарушение.

Из них 55 фактов культивирования наркотиков, 12 фактов сбыта, 14 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере и 2 факта рекламы наркотиков. Из незаконного оборота изъято 71,7 кг марихуаны и 501 гр «синтетики». Зарегистрировано 18 фактов культивирования крупных наркоплантаций в степных зонах, 37 фактов – на садовых участках частных домов и дачных массивах. На местах уничтожено 22 тысячи кустов конопли, тем самым проведена работа по пресечению незаконного оборота около 10 тонн сырья марихуаны.

Всего за наркопреступления задержано 54 подозреваемых, из них 16 арестованы.



Фото: polisia.kz