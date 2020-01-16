22 тысячам актюбинцев поднимут зарплату в 2020 году

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 22 тысячам актюбинцев поднимут заработную плату в 2020 году. Об этом рассказал заместитель акима Актюбинской области Кайрат Бекенов в ходе совещания в акимате области по итогам развития региона за 2019 год, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

По словам К.Бекенова, в регионе принимаются меры по повышению заработной платы. В прошлом году 2176 предприятий повысили 75 тысячам работникам зарплату в среднем на 10-15%. А в 2020 году повышение ожидает 22 053 работников 28 крупных и средних предприятий.





По словам заместителя акима области Руслана Мамунова, за последние три года наблюдаются стабильные темпы роста всех социально-экономических показателей, в частности, рост экономики составил 5%.





Руслан Мамунов подчеркнул, что привлечение инвестиций в регион остается приоритетной задачей. Рост ИФО инвестиций составил 107,5%, привлечено порядка 600 млрд. тенге. Однако в Иргизском, Шалкарском и Байганинском районах наблюдаются низкие показатели по привлечению инвестиций.





Так, объем выполненных строительных услуг составил 194 млрд тенге, в эксплуатацию сдано свыше 1 млн. квадратных метров жилья.





В настоящее время за счет средств республиканского и областного бюджетов реализуется 15 проектов по газификации на общую сумму 4,3 млрд. тенге. В ближайшие три года будет реализовано 16 проектов по водоснабжению на сумму 9,7 млрд. тенге.Вместе с тем, аким области Ондасын Уразалин подверг критике работу, проводимую в регионе по строительству социальных объектов.«Мы хотим построить школы, спортивные сооружения, социальные объекты, из бюджета на эти цели выделяются соответствующие средства, но строительство затягивается. Кто в этом виноват?» - спросил аким области, поручив принять меры в отношении тех, по чьей вине объекты будут сданы с опозданием.





По итогам совещания глава региона поручил обеспечить динамичное развитие всех отраслей.«В целом, результаты года неплохие, но есть недостатки, которые требуют оперативного решения. Каждый из вас должен принять самые эффективные меры по повышению благосостоянию населения, развитию экономики региона», - обратился Ондасын Уразалин к подчиненным.





Заместителям акима области, руководителям управлений, акимам города Актобе и районов поручено наладить тесную связь с населением, проводить с жителями встречи по разъяснению различных государственных программ.















