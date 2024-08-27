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    09:30, 27 Август 2024 | GMT +6

    22 тысячи вейпов изъяли из незаконного оборота в Казахстане

    вейпы
    Фото: кадр из видео

    Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по противодействию незаконному обороту подакцизной продукции, которая наносит вред здоровью граждан страны. В рамках борьбы с распространением вейпов уничтожено около 400 тысяч единиц, изъятых в ходе расследования уголовных дел. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    С момента вступления в силу законодательных поправок (20 июня), запрещающих продажу, ввоз и производство вейпов АФМ пресечено 25 фактов незаконного оборота вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них. Изъято из незаконного оборота почти 22 тысячи электронных устройств, а также семь тысяч ароматизаторов, картриджей и испарителей.

    — В столице задержан организатор крупнейшего подпольного цеха, осуществлявший производство, хранение и реализацию вейпов и жидкостей для них. Преступная группа производила кустарным путем никотиносодержащую жидкость, состоящую из глицерина, никотина, искусственных ароматизаторов.

    Изъято более пяти тысяч вейпов, заправленных курительной смесью, готовых к употреблению, 235 литров химических веществ глицерин и пролипиленгликоль, аромотизаторы, а также станки для их производства. Производственная мощность подпольного цеха составляла от 7 до 10 тысяч штук электронных устройств ежемесячно. Вся продукция кустарного производства расходилась по вейпшопам всей республики. Организатора осудили. Вся партия вейпов, а также оборудование для производства изъяты и уничтожены, — сообщили в АФМ.

    В выделяющемся паре при курении электронных устройств содержится более 30 опасных веществ, а при нагревании концентрация выделяемых канцерогенов значительно увеличивается. Это влияет пагубно на здоровье, концентрацию и способность к обучению подростков.

    — Уважаемые родители! Убедительно просим обратить внимание на увлечения вашего ребенка, его окружение и покупки, которые он совершает, — добавили в пресс-службе АФМ.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Астана АФМ Табачные изделия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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