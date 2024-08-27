22 тысячи вейпов изъяли из незаконного оборота в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по противодействию незаконному обороту подакцизной продукции, которая наносит вред здоровью граждан страны. В рамках борьбы с распространением вейпов уничтожено около 400 тысяч единиц, изъятых в ходе расследования уголовных дел. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АФМ.

С момента вступления в силу законодательных поправок (20 июня), запрещающих продажу, ввоз и производство вейпов АФМ пресечено 25 фактов незаконного оборота вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них. Изъято из незаконного оборота почти 22 тысячи электронных устройств, а также семь тысяч ароматизаторов, картриджей и испарителей.

— В столице задержан организатор крупнейшего подпольного цеха, осуществлявший производство, хранение и реализацию вейпов и жидкостей для них. Преступная группа производила кустарным путем никотиносодержащую жидкость, состоящую из глицерина, никотина, искусственных ароматизаторов. Изъято более пяти тысяч вейпов, заправленных курительной смесью, готовых к употреблению, 235 литров химических веществ глицерин и пролипиленгликоль, аромотизаторы, а также станки для их производства. Производственная мощность подпольного цеха составляла от 7 до 10 тысяч штук электронных устройств ежемесячно. Вся продукция кустарного производства расходилась по вейпшопам всей республики. Организатора осудили. Вся партия вейпов, а также оборудование для производства изъяты и уничтожены, — сообщили в АФМ.

В выделяющемся паре при курении электронных устройств содержится более 30 опасных веществ, а при нагревании концентрация выделяемых канцерогенов значительно увеличивается. Это влияет пагубно на здоровье, концентрацию и способность к обучению подростков.