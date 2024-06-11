2,2 тысячи коррупционных рисков выявили комплаенс-офицеры Антикора

Только в прошлом году комплаенс-офицерами Антикоррупционной службы выявлено более 2,2 тысяч коррупционных рисков. Среди них 70 случаев конфликта интересов и 5 фактов приема на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

По всем этим фактам приняты соответствующие меры:

5 руководителей квазигосударственного сектора привлечены к административной ответственности;

руководителей квазигосударственного сектора привлечены к административной ответственности; 57 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Антикоррупционной службой проводится работа по автоматизации комплаенс-процессов. Это обеспечит снижение рисков, улучшение процессов отчетности и контроля, повышение прозрачности и эффективности.

Институт антикоррупционного комплаенса в Казахстане находится в процессе развития, принимаемые меры способствует повышению корпоративной добропорядочности и снижению коррупционных рисков.

Сегодня комплаенс-службы действуют в более чем 6 тысячах организаций данного сектора.