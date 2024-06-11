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    16:45, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    2,2 тысячи коррупционных рисков выявили комплаенс-офицеры Антикора

    коррупция
    Фото: Kazinform

    Только в прошлом году комплаенс-офицерами Антикоррупционной службы выявлено более 2,2 тысяч коррупционных рисков. Среди них 70 случаев конфликта интересов и 5 фактов приема на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

    По всем этим фактам приняты соответствующие меры:

    • 5 руководителей квазигосударственного сектора привлечены к административной ответственности;
    • 57 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

    Антикоррупционной службой проводится работа по автоматизации комплаенс-процессов. Это обеспечит снижение рисков, улучшение процессов отчетности и контроля, повышение прозрачности и эффективности.

    Институт антикоррупционного комплаенса в Казахстане находится в процессе развития, принимаемые меры способствует повышению корпоративной добропорядочности и снижению коррупционных рисков. 

    Сегодня комплаенс-службы действуют в более чем 6 тысячах организаций данного сектора.

    Теги:
    Коррупция Борьба с коррупцией Закон и право Антикор
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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