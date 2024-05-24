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    19:25, 23 Май 2024 | GMT +6

    22 тысячи иностранцев фиктивно прописались в квартирах казахстанцев

    квартиры, дома
    Фото: pexels

    В Жамбылской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях, а также Алматы и Астане прокуроры выявили каналы незаконной миграции и начали досудебные расследования. Об этом было сказано на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Например, в Карагандинской области пресечена деятельность преступной группы, включающей сотрудников ЦОНов, медицинских учреждений и так называемых «помогаек», которые за деньги подделывали трудовые договоры, медицинские справки и оформляли фиктивную регистрацию.

    В Кордайском районе при координации прокуратуры Жамбылской области задержаны трое граждан Казахстана и Кыргызстана, которые организовали незаконное пересечение границы 20-ти пакистанцам. Один из них обеспечивал мигрантов транспортом и жильем и уже осужден, дело в отношении двух других направлено в суд. 

    Прокуроры выявили 22 тысячи иностранцев, зарегистрированных по фиктивным адресам и в так называемых «резиновых квартирах». В одной квартире в Астане было зарегистрировано 937 человек, включая иностранцев, хотя там проживала только одна семья. В Алматинской области выявлено 13 тысяч таких фактов.

    Всего по результатам проверок начато 42 досудебных расследования, связанных с подделкой документов, незаконным пересечением границы, неисполнением судебных актов и другими нарушениями.

    Теги:
    Генпрокуратура Закон и право Граница Статистика Мигранты
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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