22 тысячи иностранцев фиктивно прописались в квартирах казахстанцев

В Жамбылской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях, а также Алматы и Астане прокуроры выявили каналы незаконной миграции и начали досудебные расследования. Об этом было сказано на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Например, в Карагандинской области пресечена деятельность преступной группы, включающей сотрудников ЦОНов, медицинских учреждений и так называемых «помогаек», которые за деньги подделывали трудовые договоры, медицинские справки и оформляли фиктивную регистрацию.

В Кордайском районе при координации прокуратуры Жамбылской области задержаны трое граждан Казахстана и Кыргызстана, которые организовали незаконное пересечение границы 20-ти пакистанцам. Один из них обеспечивал мигрантов транспортом и жильем и уже осужден, дело в отношении двух других направлено в суд.

Прокуроры выявили 22 тысячи иностранцев, зарегистрированных по фиктивным адресам и в так называемых «резиновых квартирах». В одной квартире в Астане было зарегистрировано 937 человек, включая иностранцев, хотя там проживала только одна семья. В Алматинской области выявлено 13 тысяч таких фактов.

Всего по результатам проверок начато 42 досудебных расследования, связанных с подделкой документов, незаконным пересечением границы, неисполнением судебных актов и другими нарушениями.