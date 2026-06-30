22 случая Конго-Крымской геморрагической лихорадки зарегистрированы в Казахстане

С начала 2026 года зарегистрированы 22 случая Конго-Крымской геморрагической лихорадки, рассказала Сархат Бейсенова на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций.

— Конго-Крымская геморрагическая лихорадка — одна из особо опасных природно-очаговых вирусных инфекций. Основной переносчик болезни — иксодовые клещи. В Казахстане природные очаги заболевания находятся в Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях и на территории города Шымкента. Заболеваемость Конго-Крымской геморрагической лихорадкой регистрируется в нашей стране ежегодно. По республике каждый год выявляется, в среднем, 25-30 случаев. Сезонный рост заболеваемости может отмечаться в период высокой активности клещей. Эпидемиологическая ситуация находится под постоянным контролем. В эндемичных регионах проводится полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. С начала текущего года зарегистрированы 22 случая, подтвержденных лабораторным путем, — сказала Бейсенова.

Председатель Комитета сообщила, что со стороны санитарно-эпидемиологической службы созданы защитные зоны вокруг всех неблагополучных населенных пунктов. Ветеринарная служба провела противоклещевую обработку более 7,5 млн голов сельскохозяйственных животных и более 48 млн квадратных метров животноводческих объектов. В настоящее время формируется график проведения второго этапа обработки. Уделяется особое внимание мерам личной безопасности. К группам высокого риска относятся животноводы, ветеринарные и медицинские работники.

Спикер напомнила, что против Конго-Крымской геморрагической лихорадки не существует вакцины. Поэтому, основной способ профилактики заболевания — соблюдение мер личной безопасности, выполнение требований безопасности при работе с животными, своевременное обращение за медицинской помощью в случае появления первых признаков заболевания.

Напомним, в 2009 году вспышка Конго-Крымской геморрагической лихорадки на юге Казахстана повлекла за собой смерть нескольких человек, в том числе врачей.