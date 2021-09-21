22 сентября начнется отопительный сезон в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Социальные объекты города Кокшетау будут подключены к теплу 22 сентября, а жилой фонд и госучреждения – 25 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как было озвучено на прошедшем брифинге, водоснабжение города Кокшетау восстановлено 17 сентября, однако до сих пор 12 домов по улицам Вавилова и Досова мкр-на Жайляу остаются без живительной влаги.

«Как вам известно, с 17 сентября мы возобновили водоснабжение Кокшетау с Сергеевского водохранилища. На сегодняшний день водоснабжение города осуществляется из двух источников: Чаглинское водохранилище (суточный водозабор 24650 кубов) и кокшетауский групповой водопровод с водозабором из Сергеевского водохранилища в объеме 5650 кубов. Общее суточное потребление составляет около 30 тысяч кубов в сутки. В настоящее время продолжается также сбор воды, поступающей с Сергеевского водохранилища, в один из двух резервуаров по 20 тысяч кубов», - отметил заместитель акима областного центра Бауржан Ерназаров.

По словам спикера, обеспечено водоснабжение города и предприятий, за исключением 12 домов в мкр-не Жайляу по улицам Вавилова и Досова.

«В указанные дома продолжается подвоз воды. После заполнения резервуара возобновит водоснабжение Бурабайский район и, согласно технологической схеме, указанные дома в мкр-не Жайляу будут обеспечены водой по данному водопроводу», - пояснил Б. Ерназаров.

Как отметили спикеры, с 17 сентября 2021 года акимом города Кокшетау принято распоряжение о начале отопительного сезона.

«Согласно документу, отопительный сезон у нас начинается 22 сентября 2021 года. Конечно, в первую очередь будут подключены социальные объекты: школы, детские сады, учебные заведения лечебно-профилактические учреждения, детские дома и дома инвалидов. 25 числа оставшиеся объекты – жилой фонд, государственные учреждения и другие», - отметил Б. Ерназаров.

Все запланированные работы во всех котельных завершены на 100%. По улице Темирбекова продолжается реконструкция тепловой магистрали, и, как было обещано, они будут завершены в течение одного-двух дней.

«Все контракты по поставке угля заключены. Тот запас, который необходим по графику, уже доставлен. Город готов к началу отопительного сезона», - резюмировал спикер.

Напомним, социальные объекты в Нур-Султане начали подключать к отоплению.