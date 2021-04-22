22 рыбака привлекли к ответственности за неделю в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с 15 апреля привлекли к административной ответственности 22 рыбака, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка совместно с заинтересованными органами проводят рейды по предотвращению фактов браконьерства, соблюдению правил охоты и рыболовства.

«Для физических лиц административное законодательство предусматривает за нарушения правил рыболовства штраф в размере от 10 до 40 МРП (от 29 до 116 тысяч тенге), за нарушение правил охоты — от 5 до 70 МРП (от 14,5 до 204 тысяч тенге). Причинение значительного ущерба влечёт уголовную ответственность. За незаконную охоту — от штрафа в 3 тысячи МРП (8,7 млн тенге) до лишения свободы на срок до 6 лет. За незаконную добычу рыбных ресурсов — от 3 тысяч МРП до 10 лет лишения свободы», - напомнил старший инспектор по особым поручениям группы природоохранной полиции Асхат Кожабаев.

С 24 апреля по 8 мая в регионе разрешена охота только на самцов тетерева и селезней диких уток. Кроме видов, занесенных в Красную книгу РК.

На водоемах Есильского бассейна запрещён лов щуки, язя и судака — с 15 апреля по 15 мая, сазана (карпа) — с 20 мая по 20 июня, гаммаруса — с 1 августа по 14 сентября, цист артемии — с 1 марта по 15 июня, речных раков — с 1 июня по 15 июля. Запрещено рыболовство на реке Есиль, ее притоках и водохранилищах с 20 апреля по 20 мая.