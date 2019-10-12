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22 ребенка отравились в школьной столовой в Павлодарской области

12 Октября 2019 15:31
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22 ребенка отравились в школьной столовой в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – О первых шести, а затем и семи пострадавших стало известно утром 10 октября. На сегодня число детей, отравившихся в школьной столовой в селе Павлодарское, выросло до 22. Главный санврач обрасти Ирина Сорокина подчеркнула, что речь не идет о каких-то новых случаях отравления, это последствия того же ЧП, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

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Как сообщила руководитель регионального департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Павлодарской области Ирина Сорокина, количество отравившихся обедом в столовой СОШ №40 села Павлодарское продолжает расти. И если в первые сутки после инцидента говорили о 6-7 пострадавших, то по состоянию на 12 октября отравившихся школьников насчитывается уже 22. 13 из них госпитализированы, остальные находятся дома.

«Это объяснимо, потому что инкубационный период при кишечной инфекции может быть от нескольких часов до нескольких дней, то есть не какие-то новые причины, а последствия одного и того же случая 9 октября, о котором мы начали говорить 10 октября. У 13 детей диагностировано отравление, у восьми кишечная инфекция. Мы провели весь комплекс мероприятий, дети обследованы, взят весь необходимый лабораторный объем проб в самой школе: и продукты, и смывы, и вода. Но для того чтобы получить результат, нужно время. Мы не можем повлиять на рост микроорганизмов, чтобы быстрее узнать результаты. По моим данным, сегодня даже предварительных результатов нет. Первые данные мы ожидаем в понедельник-вторник», - прокомментировала Ирина Сорокина.

Она напомнила, что столовая не работает с 10 октября. Она закрыта и больше не открывалась.

«У каждого ребенка свой уровень иммунитета, - уточнила она. - Если фактор подействовал 9 октября, то трое суток можно ожидать увеличения количества обратившихся, затем все меньше и меньше вероятности, что будут проявляться новые случаи. Однако совсем их исключать я тоже не могу».

Как отмечает Ирина Сорокина, в столовой СОШ №40 села Павлодарское, ранее случаев массового отравления не было. За 20 лет работы предпринимателя, арендующего точку общепита, это первый случай.

«Арендатор столовой получил лицензию в 2014 году. Это не новый предприниматель, он уже несколько лет работает в этой столовой. Наша последняя проверка там была в 2017 году, потому что в течение двух лет столовая находится на санитарно-эпидемиологическом аудите и имеет положительные отчеты», - добавила Ирина Сорокина.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Образование, Происшествия,
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