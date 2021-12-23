+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

22 проекта будет реализовано в Карагандинской области

23 Декабря 2021 23:23
Поделиться:
22 проекта будет реализовано в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В следующем году в Карагандинской области, на территории специальной экономической зоны «Сарыарка», планируют открыть несколько новых производств, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
У Павлодарской области вырос внешнеторговый оборот с Турцией, Италией, Японией и США
Казахстан входит в тройку основных внешнеторговых партнеров Узбекистана Сколько личных подсобных хозяйств насчитывается в Казахстане Энергетический консорциум планируют создать Казахстан и ОАЭ

Всего будет реализовано 22 проекта. Все они импортозамещающие и экспортно ориентированные.

О промышленном потенциале региона рассказал на онлайн-брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития Мурат Кыдырганбеков.

«Если в годы независимости решались задачи восстановления промышленных возможностей региона, то сегодня ведётся поиск наиболее прорывных путей развития экономики области. – Это обеспечение всего цикла производства – от добычи до первичной и вторичной переработки. В области сформирован пул из 50 инвестиционных проектов на 2021–2025 годы. Девятнадцать из них с иностранным участием. Будет создано более 12 тысяч новых рабочих мест», – отметил спикер.

Среди крупных проектов этого года Мурат Кыдырганбеков отметил строительство полиметаллической фабрики Жайремского горно-обогатительного комбината, а также ферросплавный завод и фабрику по обогащению угля и завод по производству стальных заготовок.

Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Промышленность   #Экономика  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
У Павлодарской области вырос внешнеторговый оборот с Турцией, Италией, Японией и США
Казахстан входит в тройку основных внешнеторговых партнеров Узбекистана
Сколько личных подсобных хозяйств насчитывается в Казахстане
Энергетический консорциум планируют создать Казахстан и ОАЭ
Популярное
1 Коронавирус: Нур-Султан перешел в «желтую» зону
2 Штамм коронавируса «Дельта плюс» выявлен в Алматы
3 477 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
4 Четырех иностранцев без ПЦР-справок не пустили в Казахстан
5 О ситуации с распространением коронавируса рассказали в СКО
6 Москва ожидает участия руководства Казахстана во встрече в Санкт-Петербурге
Читайте также
Энергетический консорциум планируют создать Казахстан и ОАЭ
В Казахстане разработали новые механизмы субсидирования в сельском хозяйстве
Коронавирус: Нур-Султан перешел в «желтую» зону
Штамм коронавируса «Дельта плюс» выявлен в Алматы
477 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Четырех иностранцев без ПЦР-справок не пустили в Казахстан
О ситуации с распространением коронавируса рассказали в СКО
Москва ожидает участия руководства Казахстана во встрече в Санкт-Петербурге
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив