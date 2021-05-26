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    14:55, 26 Май 2021 | GMT +6

    22 преступления раскрыли за три дня столичные полицейские

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные полицейские проверили места скупки и сбыта краденого имущества. В период проведения ОПМ раскрыто 22 преступления, в том числе пять краж, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана

    За три дня проведения профилактического мероприятия проверено около 180 мест сбыта похищенного имущества, из них 133 ломбардов. Мобильные группы полицейских при патрулировании проверили около 500 квартир и съемных комнат в барачном жилье.

    Сотрудниками задержаны двое квартирных воров, совершавших кражи по аналогичной схеме. Подозреваемые целенаправленно разыскивали незапертые двери жилищ. Злоумышленники действовали осторожно и проверяли дверь, не привлекая излишнего шума. Так, 24-летний подозреваемый в обеденное время совершил кражу мобильного телефона в комнате общежития. В это время владелец телефона спал в комнате. В другом случае, 29-летний подозреваемый с частного дома по улице Байконыр совершил кражи двух телефонов марки Самсунг и Хуавей, общей стоимостью более полумиллиона тенге.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны и водворены в изолятор временного содержания ДП. По уголовным делам проводится досудебное расследование, вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцам.

    Департамент полиции столицы рекомендует быть бдительными, не оставлять двери комнат, квартир не запертыми, даже если отлучаетесь на короткое время.


    Теги:
    МВД РК Астана Общество Правоохранительные органы
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