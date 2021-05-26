22 преступления раскрыли за три дня столичные полицейские
За три дня проведения профилактического мероприятия проверено около 180 мест сбыта похищенного имущества, из них 133 ломбардов. Мобильные группы полицейских при патрулировании проверили около 500 квартир и съемных комнат в барачном жилье.
Сотрудниками задержаны двое квартирных воров, совершавших кражи по аналогичной схеме. Подозреваемые целенаправленно разыскивали незапертые двери жилищ. Злоумышленники действовали осторожно и проверяли дверь, не привлекая излишнего шума. Так, 24-летний подозреваемый в обеденное время совершил кражу мобильного телефона в комнате общежития. В это время владелец телефона спал в комнате. В другом случае, 29-летний подозреваемый с частного дома по улице Байконыр совершил кражи двух телефонов марки Самсунг и Хуавей, общей стоимостью более полумиллиона тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны и водворены в изолятор временного содержания ДП. По уголовным делам проводится досудебное расследование, вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцам.
Департамент полиции столицы рекомендует быть бдительными, не оставлять двери комнат, квартир не запертыми, даже если отлучаетесь на короткое время.