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22 подростков выявили полицейские Нур-Султана в ночном клубе

19 Августа 2021 17:19
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22 подростков выявили полицейские Нур-Султана в ночном клубе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 несовершеннолетних выявили полицейские Нур-Султана в ночном клубе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

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«В 22.40 часов участковыми инспекторами ювенальной полиции в ночном клубе «Текила» были выявлены и доставлены в полицию 22 несовершеннолетних. Подростки, несмотря на запрет, весело проводили время в клубе, отмечая день рождения друга.

После проведения профилактической беседы с законными представителями несовершеннолетних о недопущении такого рода фактов, был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 442 КРКобАП», - говорится в сообщении Департамента полиции.

За нахождение подростков в развлекательных заведениях подлежат привлечению к ответственности не только родители, но и собственники таких заведений. В отношении владельца заведения собран материал и направлен в уполномоченный орган для привлечения к административной ответственности.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает родителей об ответственности за бесконтрольное нахождение детей вне жилища после 22:00 часов, также напоминает субъектам о соблюдении карантинных мер, в случае нарушения будут приняты меры административного характера.

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#Нур-Султан   #Видео   #МВД РК  
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