22 подпольных казино ликвидировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Жанат Элиманов рассказал о борьбе с незаконным игорным бизнесом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сфера незаконного игорного бизнеса привлекательна для многих преступных элементов и имеет негативное социальное влияние для населения. По законодательству размещение казино и залов игровых автоматов разрешено только на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области. В этой связи с максимальным привлечением сил и средств было проведено ОПМ «Стоп игра», - сказал Жанат Элиманов во время онлайн-брифинга в СЦК.

По его словам, пресечена деятельность 765 незаконных игровых заведений, ликвидировано 22 подпольных казино, изъято около 12 тысяч предметов в виде игровых терминалов, рулеток и т.д.

«Изобличена деятельность ОПГ под руководством гражданина Германии Саупе, который подозревается в организации незаконной игорной деятельности в городах Алматы, Шымкенте, Караганде, Таразе и Кызылорде. Сумма преступных доходов составила более 800 млн тенге. Аналогично пресечена противоправная деятельность ряда известных букмекерских контор, таких как «Profit Betting», «Finbet», «Инбет», «StavkaBet» и других. Осуждены 6 членов ОПГ Джумабаева, которые организовали 2 незаконных игорных заведения и в 60 различных торговых объектах установили 230 так называемых «желто-зеленых» игровых аппаратов», - перечислил спикер.

Таким образом, отмечает представитель Минфина, серьёзно подорвана экономическая основа данной теневой сферы, которая оценивалась экспертами в 60 млрд тенге в год.

«На сегодняшний день все регионы страны практически очищены от незаконных игорных заведений. Это не сколько экономическая, а социальная проблема. Немало случаев, когда лудоманы, для того чтобы добыть деньги для игры, совершают кражу, мошенничество и грабеж. Думаем, что мы оградили множество граждан от игровой зависимости, которая пагубна сказывается на семьях», - заключил Ж. Элиманов.

Кроме того, спикер, упомянул, что ранее в Алматы был осужден руководитель букмекерской конторы «PariMatch» - гражданин Украины Кочерга, - который одновременно с законной деятельностью принимал ставки на незаконные онлайн-игры, такие как покер, баккара, колесо, кости и т.д.