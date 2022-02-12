+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

22 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

12 Февраля 2022 00:02
Поделиться:
22 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ-22 пациента с COVID -19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

Новости по теме
Школьникам и студентам Алматы разрешили учиться в штатном режиме
2208 человек лечат от COVID-19 в Атырауской области Сколько беременных скончались от КВИ в прошлом году в Карагандинской области Какие вакцины доступны жителям СКО

«В настоящее время в инфекционных стационарах лечение от коронавирусной инфекции получают 172 человека. Загруженность составляет 7,3 % (на 2360 койко-мест). В отделениях реанимации региона находятся 22 пациента, четверо - крайне тяжелые, они подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 20,7 % (на 106 мест)», - сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области.

Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Школьникам и студентам Алматы разрешили учиться в штатном режиме
2208 человек лечат от COVID-19 в Атырауской области
Сколько беременных скончались от КВИ в прошлом году в Карагандинской области
Какие вакцины доступны жителям СКО
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Казань
2 Кумар Аксакалов: акимат Петропавловска умудрился увеличить долю госзакупок из одного источника
3 Коронавирус диагностирован у 2498 человек за сутки в Казахстане
4 Перспективы соглашения Казахстана и России по мирному атому прокомментировал эксперт
5 Касым-Жомарт Токаев посетил Казанский Кремль
6 Задержан замруководителя управления здравоохранения Атырауской области
Читайте также
Задержан замруководителя управления здравоохранения Атырауской области
Более 670 детей с коронавирусом находятся под наблюдением врачей в СКО
Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Казань
Кумар Аксакалов: акимат Петропавловска умудрился увеличить долю госзакупок из одного источника
Коронавирус диагностирован у 2498 человек за сутки в Казахстане
Перспективы соглашения Казахстана и России по мирному атому прокомментировал эксперт
Касым-Жомарт Токаев посетил Казанский Кремль
Задержан замруководителя управления здравоохранения Атырауской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив