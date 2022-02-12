22 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ-22 пациента с COVID -19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

«В настоящее время в инфекционных стационарах лечение от коронавирусной инфекции получают 172 человека. Загруженность составляет 7,3 % (на 2360 койко-мест). В отделениях реанимации региона находятся 22 пациента, четверо - крайне тяжелые, они подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 20,7 % (на 106 мест)», - сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области.