22 пьяных водителя задержаы в Актюбинской области за неделю

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За неделю в Актюбинской области выявлено 22 водителя, управлявших автотранспортом в нетрезвом виде. Все они будут лишены прав сроком на три года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

С 8 ноября в регионе в целях профилактики дорожно-транспортной дисциплины проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

За семь дней оперативно профилактического мероприятия пресечено более 3900 нарушений в сфере дорожного движения.

«За неделю в регионе было выявлено и пресечено более 3900 нарушений правил дорожного движения. В том числе пресечено 22 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 385 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил установленной скорости, выявлено 20 фактов выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, 185 водителей наказаны в административном порядке за непредоставление преимущества в движении пешеходам, к административной ответственности за нарушение ПДД привлечены более 830 пешеходов и выявлено 86 фактов проезда на запрещающий сигнал светофора», - сообщил старший инспектор управления местной полицейской службы ДП области Асылхан Бекбосынов.

Полицейские рекомендуют водителям сохранять скоростной режим, соблюдать дистанцию, по возможности ограничить выезды на дальние расстояния, следить за предупреждениями об изменении погодных условий.