+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -3 °С
USD 429.59 EUR 491.49
RUB 5.96 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

22 пьяных водителя задержаы в Актюбинской области за неделю

15 Ноября 2021 21:38
Поделиться:
22 пьяных водителя задержаы в Актюбинской области за неделю

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За неделю в Актюбинской области выявлено 22 водителя, управлявших автотранспортом в нетрезвом виде. Все они будут лишены прав сроком на три года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Новости по теме
Пьяного жителя Кентау задержали за нарушение порядка и оскорбление полицейских
На 45 млн тенге обманула аферистка  жительниц Жамбылской области Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы На вокзале и в вагонах поездов рассказывают о наркоситуации в СКО

С 8 ноября в регионе в целях профилактики дорожно-транспортной дисциплины проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

За семь дней оперативно профилактического мероприятия пресечено более 3900 нарушений в сфере дорожного движения.

«За неделю в регионе было выявлено и пресечено более 3900 нарушений правил дорожного движения. В том числе пресечено 22 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 385 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил установленной скорости, выявлено 20 фактов выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, 185 водителей наказаны в административном порядке за непредоставление преимущества в движении пешеходам, к административной ответственности за нарушение ПДД привлечены более 830 пешеходов и выявлено 86 фактов проезда на запрещающий сигнал светофора», - сообщил старший инспектор управления местной полицейской службы ДП области Асылхан Бекбосынов.

Полицейские рекомендуют водителям сохранять скоростной режим, соблюдать дистанцию, по возможности ограничить выезды на дальние расстояния, следить за предупреждениями об изменении погодных условий.


Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Транспорт   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Новости по теме
Пьяного жителя Кентау задержали за нарушение порядка и оскорбление полицейских
На 45 млн тенге обманула аферистка  жительниц Жамбылской области
Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
На вокзале и в вагонах поездов рассказывают о наркоситуации в СКО
Популярное
1 На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане
2 До 40 сантиметров снега выпало за ночь в горах Алматы
3 В «красной» зоне остаются два региона Казахстана
4 Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 15 ноября
5 Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
6 Два человека погибли при ДТП в Карагандинской области
Читайте также
Две машины столкнулись на трассе Алматы – Бишкек: один человек погиб
Рост заболеваемости КВИ ожидается в Актобе
На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане
До 40 сантиметров снега выпало за ночь в горах Алматы
В «красной» зоне остаются два региона Казахстана
Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 15 ноября
Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
Два человека погибли при ДТП в Карагандинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив