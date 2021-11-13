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22 пьяных водителя задержали за одну ночь в Нур-Султане

13 Ноября 2021 13:21
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22 пьяных водителя задержали за одну ночь в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом полиции на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах столицы. За одну ночь полицейскими Нур-Султана за пьяную езду задержаны 22 водителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы..

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46-летний водитель автомашины «Toyota» с российскими номерами, направляясь по улице Кенесары, не соблюдая дистанцию, допустил столкновение с впереди стоящим автомобилем. Сотрудниками полка патрульной полиции в ходе проверки правоустанавливающих документов замечено, что от водителя «Toyota» исходил резкий запах алкоголя.

Также автопатрулем выявлено нарушение ПДД водителем автомашины марки « Nissan». Двигаясь по проспекту Республики, водитель не пропустил пешехода. Автомашина была задержана патрульными полицейскими. За рулем находился 32-летний водитель, который ранее был лишён права на управление транспортным средством, срок которого истёк, однако водительское удостоверение не получал.

По результатам освидетельствования установлено, что оба водителя находились в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. Автомашины водворены на коммунальную стоянку.

Собранные материалы направлены в суд для принятия процессуального решения. Согласно части 1 статьи 608 КРКобАП водителям грозит арест сроком на 15 суток с лишением водительского удостоверения сроком на 7 лет.

В целях усиления дорожной безопасности, с 8 ноября по 17 ноября на территории города проводится республиканское профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

В ходе проведения ОПМ «Безопасная дорога» сотрудниками департамента совместно с заинтересованными органами выявлено 3813 нарушений Правил дорожного движения.

- за управление транспортом в нетрезвом состоянии задержано 30 водителей;

- за создание аварийной ситуации выявлено 57 нарушений;

- за выезд на встречную полосу движения - 73;

- проезд на запрещающий сигнал светофора -128;

- нарушение правил перехода проезжей части дороги пешеходами -789;

- водворено на штрафстоянку всего 131 автомашины.

«С наступлением зимнего периода, при выезде на личном транспорте важно учитывать сообщения об ухудшении погодных условий и ограничениях в движении. В сложных дорожных условиях скорость движения автомобиля должна быть безопасной – согласно ПДД, это такая скорость, при которой водитель способен избежать столкновения при внезапно изменившейся дорожной ситуации, и это далеко не всегда 60 км/ч. В условиях гололеда также необходимо избегать резких маневров, держать дистанцию больше привычной в полтора-два раза», - напомнили в полиции.



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#Нур-Султан   #Транспорт   #Дорожная карта  
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