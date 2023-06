22 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день заикающихся людей

Появился при поддержке Международной ассоциации заикающихся людей, которая была основана в 1995 году. Призван привлечь внимание общественности к проблемам заикающихся людей. В этот день проводятся разные социальные мероприятия, направленные на повышение информированности международного сообщества о тех сложностях, с которыми приходится сталкиваться заикам в повседневной жизни.

День Фехнера

Памятная дата установлена в честь Густава Теодора Фехнера - немецкого ученого, который был одним из первых экспериментальных психологов, а также был основоположником психофизики. День Фехнера многие современные психофизики считают своим профессиональным праздником.

СОБЫТИЯ

В 1915 году открылся Семипалатинский железнодорожный вокзал. Тогда сюда прибыл первый поезд из Новониколаевска. За годы работы он дважды капитально ремонтировался, обслужил не один миллион пассажиров.

В 1993 году в Улан-Баторе (Улаанбаатар) был подписан Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Монголией, в котором стороны рассматривают друг друга как дружественные государства и в своих отношениях руководствуются принципами уважения суверенитета и независимости, территориальной целостности, нерушимости границ, суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы силой, мирного урегулирования споров, уважения прав человека и основных свобод, выполнения обязательств и другими общепризнанными принципами и нормами международного права.

В 1997 году в Нью-Йорке состоялась специальная юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В первый же день работы 50-й сессии на заседании с программной речью о перспективах и задачах ООН на ближайшие десятилетия выступил Президент РК Н.А. Назарбаев.

В 2003 году Указом Президента РК была одобрена инициатива ведущих ученых Казахстана об образовании общественного объединения «Национальная академия наук РК». На учредительном съезде, состоявшемся 22 октября, был принят устав общественного объединения «Национальная академия наук РК» и избран президент академии. Им стал академик Мурат Журинов.

В 2004 году в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияде была издана книга «Назир Торекулов - полпред СССР в Королевстве Саудовская Аравия». Книга написана на арабском языке, в нее вошли дневники, письма и отчеты Н. Торекулова. С 1928 по 1932 годы Н. Торекулов был дипломатическим агентом и генеральным консулом СССР в Саудовской Аравии, с 1932 по 1936 годы занимал пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Советского Союза в этой стране.

В 2010 году АО «Казпочта» вошло в состав Ассоциации национальных почтовых операторов Европы (PostEurop), являющейся одной из мощных и влиятельных организаций на территории Центральной и Восточной Европы.

Для республики открылись новые перспективы по продвижению своих услуг на европейский рынок, налаживанию современного уровня почтового обмена между европейскими странами.

В 2010 году столичным жителям была представлена фотовыставка Германского археологического института, который на протяжении нескольких лет ведет археологические раскопки в Казахстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Впервые на этой выставке представлены на всеобщее обозрение артефакты из некрополя «Кырык-Оба II», расположенного на территории Западно-Казахстанской области.

В 2014 году Астана вошла в список 21 интеллектуального города мира, который ежегодно составляется Форумом интеллектуальных сообществ (США).

Наряду с Астаной в «Топ-21» включены пять городов США, по четыре из Австралии и Тайваня, три из Канады и по одному из Бразилии, Японии, Кении и Новой Зеландии. Казахстанский город появился в этом списке впервые.

В 2017 году почта Польши выпустила марку, посвященную ЭКСПО-2017. Тираж марок составил 120 тысяч штук. В центре почтовой марки изображен Байтерек - символ современного Казахстана. Событие стало знаком дружбы, показывающим, что Польша стремится активно сотрудничать с Казахстаном.

В 2018 году команда из Казахстана завоевала первое место в конкурсе Nasa Space Apps challenge в США. Работу наших соотечественников оценили в категории «Лучшее применение программного оборудования» («The best use of hardware»). Казахстанская команда представила свою работу для анализа данных вулканов и астероидов.

Nasa Space Apps challenge - международное массовое соревнование, направленное на исследование космоса и Земли. Оно включает в себя совместные решения проблем и глобальных потребностей, применимых как к жизни на Земле, так и в освоении космоса. В конкурсе приняли участие 25 тысяч человек из почти 70 стран мира, в том числе из США, Китая, Индии.

В 2019 году короткометражный фильм «Домбыра» режиссера Рамазана Халиоллы получил приз «Лучший фильм» на 8-м международном кинофестивале короткометражных фильмов в Нью-Дели «Delhi Shorts International Film Festival».

В 2021 году в столичном Ботаническому саду открыли инсталляцию в память о донорах сердца. Автором инсталляции стал казахстанский скульптор Эдуард Казарян. Организаторы отмечают, что это не просто арт-объект, а символ бесконечной благодарности донорам сердца и их родным.

Главной гостьей официального открытия инсталляции «Дар» стала Гульмира Смаилова, которой пересадили сердце. Жительница столицы выразила благодарность врачам и близким доноров за подаренную вторую возможность жить.

В 2021 году в Стамбуле (Турция) Казахстан принял участие в медиафоруме Тюркского совета «Фундаментальное прошлое, сильное будущее», на котором обсуждались возможности развития сотрудничества в сфере киноиндустрии и СМИ, а также совместная борьба с дезинформацией, в том числе в соцсетях.

В работе медиафорума принимали участие более 350 участников из стран - членов Тюркского совета Казахстана, Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, страны-наблюдателя - Венгрии, а также Туркменистана, в их числе представители ведущих СМИ, деятели науки и культуры, киноиндустрии, представители государственных органов, известные блогеры и студенты факультетов коммуникаций.