Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Календарь Казинформа

22 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

22 Ноября 2022, 07:00
22 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день сыновей

История появления этого праздника неизвестна. Однако успел завоевать любовь у жителей нашей планеты, потому как все любящие родители стремятся дать своим детям, своим сыновьям - будущим отцам - все самое лучшее, дабы их жизнь была наполнена достатком и любовью. Поэтому 22 ноября мамы, папы, их сыновья слышат в свой адрес поздравления и наилучшие пожелания.

СОБЫТИЯ

В 1997 году в Алматы прошел I съезд врачей Казахстана. На открытии съезда постоянный представитель Организации Объединенных Наций в Казахстане Херберт Берсток отметил, что всю систему здравоохранения необходимо повернуть к пациенту и добиться, чтобы реформы шли на пользу и врачам, и населению. Медиками были приняты документы о проблемах борьбы с наркоманией, о политике снижения абортов в Казахстане.

В 1998 году в Алматы на стене дома, где жил поэт Хамит Ергалиев, была установлена мемориальная доска.

Хамит Ергалиев (1916-1997) является автором более 30 поэтических книг по различным тематикам - жизнь казахов до Октябрьской революции, героический труд людей в тылу во время войны, послевоенный труд и другие. Также он был переводчиком зарубежных произведений на казахский язык. Среди переведенных работ: произведения Джорджа Гордона Байрона, Николая Некрасова, Алишера Навои, Низами, Софокла, Назыма Хикмета, Пабло Неруды, Уильяма Шекспира, кыргызский эпос «Манас», каракалпакский эпос «Сорок девушек» и другие.

В 2011 году в Караганде был возведен новый Монумент независимости на одноименной площади в центре города. Высота монумента составляет 47 метров, его вес - 16 тонн. Стелу, облицованную натуральным белым гранитом, венчают орел, сидящий на шаре, и солнце как символы Независимости. На четырех углах стелы расположены «тулпары». Между их крыльями установлены медальоны, а на фасаде стелы - Герб Республики Казахстан и цитата Главы государства о независимости.

В 2012 году в ходе тайного голосования представителями 161 государства - члена Международного бюро выставок столица Казахстана - Астана - была выбрана столицей проведения Международной специализированной выставки EXPO-2017, опередив бельгийский Льеж.

ЕХРО-2017 в Астане стала первой международной выставкой, которая проводилась в странах Центрально-Азиатского региона и СНГ.

В 2014 году на экспорт в столицу Туркменистана - Ашхабад - был отправлен первый грузовой тепловоз казахстанского производства. Эта техника не только зарекомендовала себя на полигоне железных дорог Казахстана, но и показала впечатляющие результаты в процессе эксплуатации на стальных магистралях Таджикистана, Кыргызстана, Украины и во время различных испытаний в России и Эстонии.

В 2016 году в Астане создано Агентство по управлению брендами «Сделано в KZ», в рамках которого был запущен проект по созданию 100 новых брендов «Халық маркасы». В проекте приняли участие известные артисты, спортсмены и депутаты. 100 новых казахстанских брендов были представлены в таких категориях, как продукты питания, мебель, интерьеры для дома, одежда и обувь.

В 2016 году житель Мангистауской области нашел клад золотых монет XII-XIII веков. Клад может принадлежать династии хорезмшахов Ануштегинидов Ала ад-Дин Текеша и Мухаммада ибн Текеша. Мангистауский археолог и историк Андрей Астафьев предположил, что местом чеканки монет был город Мангышлак.

В 2017 году в Сеуле на чемпионате мира по гиревому спорту Борис Нугманов из Кокшетау стал абсолютным чемпионом мира , выступая в возрастной категории 70-74 лет, среди ветеранов. В своей коронной дисциплине - толчке по длинному циклу - он стал лучшим на планете. На Корейский полуостров приехали более 500 атлетов из 34 стран.

В 2018 году известному казахстанскому ученому-химику Зулхаиру Мансурову была вручена медаль ЮНЕСКО «За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий». Церемония награждения прошла в штаб-квартире организации в Париже.

Медаль учреждена генеральным директором ЮНЕСКО в 2010 году и ежегодно присуждается выдающимся ученым и организациям, внесшим значительный вклад в прогресс мировой науки в указанных областях. Так, в частности, казахстанский ученый удостоен ее «за вклад в разработки технологий производства наноуглеродных материалов, синтеза углеродных нанотрубок и графенов в режиме горения».

В 2019 году казахстанский режиссер Адильжан Ержанов стал победителем ХІІІ Азиатско-Тихоокеанского киноконкурса (Asia Pacific Screen Awards). Азиатский «Оскар» был присужден казахстанскому режиссеру за фильм «Смотри, смотри, человек» в номинации «Лучший режиссер».

На конкурс Asia Pacific Screen Awards были выдвинуты 289 фильмов из государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 2020 году казахстанский фильм «Томирис» получил премию «Таурус» Мировой академии каскадеров (США). Впервые в истории нашей страны казахстанский фильм был признан лучшим в номинации «Постановка трюков в иностранном фильме».

В 2021 году двадцать военнослужащих из Казахстана, Бангладеш, Бразилии, Мавритании, Мозамбика, Нигерии, Пакистана, Саудовской Аравии, Финляндии получили международные сертификаты курса «Защита гражданского населения ООН - United Nations Protection of Civilians Course» (UNPOCC). Слушатели были ознакомлены с основополагающими принципами, ценностями и компетенциями Организации Объединенных Наций по защите гражданского населения в ходе проведения миротворческих операций. Особое внимание было уделено изучению гендерных аспектов, кодексу поведения и безопасности человека, в том числе, процедур по повышению осведомленности о COVID-19.

В 2021 году работающий в Гарвардском университете в США историк Нурлан Кенжеахмет нашел ценные документы, касающиеся древнего названия города Усть-Каменогорск.

По его словам, Усть-Каменогорск до 1757 года назывался Кенгир-Тура. Об этом говорится в VIII томе «Исторического атласа Китая», составленном китайским ученым Таном Цисяном, а также на карте «Цяньлунь нэйфу юйту» («Ордынская карта царя Цяньлуна»), которая была нарисована в 1769 году, на берегу реки Иртыш, Кенгир-Тура.


Новости по теме
21 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
21 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»
20 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
Читайте также
Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
21 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»
21 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
20 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»
20 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
Царские курганы в Атырауской области еще ждут своего исследователя - археолог
19 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
19 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»
Новости партнеров
Популярное
1 За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31 % - ЦИК озвучила предварительные итоги выборов
2 Четыре села Алматинской области подключат к природному газу в ближайшие дни
3 Президент Таджикистана поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах
4 Назначен заместитель руководителя аппарата акима Алматинской области
5 Ребенок-гигант родился в Атырау

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору