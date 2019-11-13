22 населенных пункта в Актюбинской области будут обеспечены питьевой водой в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин рассказал о работах по обеспечению населения региона питьевой водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках поручения Главы государства мы близки к полному решению вопроса по обеспечению населения чистой питьевой водой. В этом году обеспеченность населения чистой питьевой водой достигла 95%. В этом году на обеспечение населения чистой питьевой водой выделено 2,7 млрд тенге, а в следующем году объем финансирования увеличится в 2,5 раза. Сумма составит 6,8 млрд тенге и позволит обеспечить питьевой водой 22 населенных пункта и реализовать 27 проектов, то есть в течение ближайших двух лет мы сможем полностью обеспечить питьевой водой все населенные пункты», - сказал Ондасын Уразалин на пресс-конференции в СЦК.

По данным главы региона, в этом году газифицировано 29,4% населения области, что по его словам, является очень высоким показателем по республике. Однако в области все еще актуален вопрос подачи газа в отдаленные населенные пункты.

«Из-за того, что они расположены далеко, газификация требует больших средств. Тем не менее, мы занимаемся газификацией перспективных и перспективных сел. В этом году при поддержке Правительства на газификацию 17 сел дополнительно выделено 2,5 млрд тенге. В следующем году эта работа будет продолжена. Из областного бюджета будет выделено 1,5 млрд тенге на 24 проекта в 20 населенных пунктов. Таким образом, постепенно мы будем решать эту проблему», - пообещал О. Уразалин.