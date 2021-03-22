22 национальных подарка передали полицейские Темиртау воспитанникам «Детской деревни»

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Темиртау накануне празднования Наурыза посетили детские учреждения для ребятишек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Стражи порядка раздали детям подарки в честь весеннего праздника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В преддверии Наурыза сотрудники упарвления полиции города Темиртау навестили учреждения для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятия прошли в рамках благотворительной акции «22 Национальных подарка».

Правоохранители побывали в «SOS. Детская деревня» и передали воспитанникам куклы, ковры, народные костюмы, головные уборы, кувшины, столовые наборы, которые выполнены в национальном стиле. Полицейские являются давними шефами детского учреждения, которое существует уже 18 лет. Здесь проживают юные граждане в возрасте от 3 до 16 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Также полицейские посетили Центр адаптации для несовершеннолетних Управления образования Карагандинской области. Они порадовали детей изделиями казахского народного творчества.

«Всеми этими предметами быта, одеждой когда-то пользовались наши предки. Вы – наше будущее и являетесь продолжателями традиций. И эти скромные подарки должны способствовать тому, чтобы вы знали и помнили о наших национальных традициях. Желаем вам счастья, здоровья и радости!» - отметил заместитель начальника УП города Темиртау Еркебулан Абдильда.