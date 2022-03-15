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    00:53, 15 Март 2022 | GMT +6

    22 медали выиграла мужская сборная Казахстана на чемпионате Азии по боксу

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    АММАН. КАЗИНФОРМ - В Аммане (Иордания) завершился чемпионат Азии по боксу среди молодежи и юниоров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По его итогам мужская сборная Казахстана выиграла 22 медали — 6 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых. Бóльших успехов добились юниоры — 4-2-5; медальные итоги молодежи на турнире — 2-5-4. Чемпионами стали Айдар Кадырхан (52 кг), Торехан Сабырхан (57 кг), Ахмет Усен (63 кг) и Санжар-Али Бегалиев (66 кг) у юниоров и Егор Егоров (71 кг) и Темирлан Мукатаев (86 кг) — у молодежи.

    Серебряные медали выиграли Мухаммед-Али Жанболат (75 кг) и Аслан Елдибайулы (+80 кг) у юниоров и Алмат Абдуали (51 кг), Ислам Советов (67 кг), Даулет Тулемисов (75 кг), Султанбек Айбарулы (80 кг) и Ердос Шарипбек (92 кг) — у молодежи.

    Бронзовыми призерами у юниоров стали Бексултан Боранбек (48 кг), Бек Жолдасбек (50 кг), Султан-Бейбарыс Абылаев (54 кг), Алексей Хаванцев (60 кг) и Мадияр Бексултанов (80 кг), у молодежи — Бахтияр Анарбаев (57 кг), Акбар Бисарев (60 кг), Мадияр Тайпаков (63,5 кг) и Тимофей Поташов (+92 кг).


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